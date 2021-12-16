Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si üzerine ceketten başka bir şey giymedi New York'u ateşe verdi! Selin Yeninci beğeni butonu çökertti
Kadrosunda Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Bülent Polat, Hülya Darcan, Furkan Palalı, gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Yamanlar konağının eli maşalı kahrası Selin Yeninci sosyal medyada, dizidekinden başka bir profili çiziyor haliyle. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci New York Türk Filmleri Festivali için gittiği New York'u paylaşımlarıyla ateşe verdi.
16.12.2021 09:13
- Son Güncelleme: 16.12.2021 09:13
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci başrollerden bile daha çok dikkat çekti desek yanlış olmaz. 33 yaşında güzel oyuncu son dönemde estetik haberleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık.
Selin Yeninci bir süredir New York Türk Filmleri Festivali için, Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi.