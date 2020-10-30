Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin yıllar içindeki değişimi! 32 yaşındaki Selin Yeninci'nin son haline bakın

O Yamanlar Konağı'nın dediğim dedik kahyası Saniye... Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı parlayanı hiç kuşkusuz 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Selin Yeninci estetik mi oldu? 3. sezonu ile Atv ekranlarında fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Selin Yeninci, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.