Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin yıllar içindeki değişimi! 32 yaşındaki Selin Yeninci'nin son haline bakın
Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi Yamanlar Çiftliği'nin kahyası cazgır Saniye olarak karşımıza çıkan Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci'nin estetik yaptırdığı iddia edildi. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci'nin kardeşi Okan Yeninci adeta bir fenomen çıktı.
30.10.2020 01:42
- Son Güncelleme: 30.10.2020 02:04
O Yamanlar Konağı'nın dediğim dedik kahyası Saniye... Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı parlayanı hiç kuşkusuz 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Selin Yeninci estetik mi oldu? 3. sezonu ile Atv ekranlarında fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Selin Yeninci, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
DİĞER GALERİLER