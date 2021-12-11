Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci’nin yansıması yetti! Mini şortuyla ortalığı yıkıp geçti fitliği göz doldurdu
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci mini şortuyla ortalığı yıkıp geçti! Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Mini şortuyla objektif karşısına geçen Selin Yeninci, camdaki yansımasını Instagram sayfasında yayınladı. Fit haliyle takipçilerinden tam not alan Yeninci için 'Yansıması yeter' yorumu yapıldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli Saniye'si Selin Yeninci'nin o paylaşımı...
11.12.2021 01:47
- Son Güncelleme: 11.12.2021 01:47
Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu Selin Yeninci, çok beğenilen Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Mini şortuyla objektif karşısına geçen Selin Yeninci, camdaki yansımasını Instagram sayfasında yayınladı.