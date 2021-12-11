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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci’nin yansıması yetti! Mini şortuyla ortalığı yıkıp geçti fitliği göz doldurdu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci mini şortuyla ortalığı yıkıp geçti! Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Mini şortuyla objektif karşısına geçen Selin Yeninci, camdaki yansımasını Instagram sayfasında yayınladı. Fit haliyle takipçilerinden tam not alan Yeninci için 'Yansıması yeter' yorumu yapıldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli Saniye'si Selin Yeninci'nin o paylaşımı...

11.12.2021 01:47 - Son Güncelleme: 11.12.2021 01:47
Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci’nin yansıması yetti! Mini şortuyla ortalığı yıkıp geçti fitliği göz doldurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu Selin Yeninci, çok beğenilen Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci’nin yansıması yetti! Mini şortuyla ortalığı yıkıp geçti fitliği göz doldurdu

Mini şortuyla objektif karşısına geçen Selin Yeninci, camdaki yansımasını Instagram sayfasında yayınladı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci’nin yansıması yetti! Mini şortuyla ortalığı yıkıp geçti fitliği göz doldurdu

Fit haliyle takipçilerinden tam not alan Yeninci için 'Yansıması yeter' yorumu yapıldı

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci’nin yansıması yetti! Mini şortuyla ortalığı yıkıp geçti fitliği göz doldurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, adeta sosyal medyayı salladı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci’nin yansıması yetti! Mini şortuyla ortalığı yıkıp geçti fitliği göz doldurdu

İşte Selin Yeninci'nin sosyal medyada çok konuşulan o pozu...

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