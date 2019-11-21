Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin çocukluk fotoğrafı hayranlarını şaşırttı! "Yıllar sonra kapağını açtığım..."

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Bu anlamda Selin Yeninci oldukça merak ediliyor. Dizide Saniye rolünü oynayan başarılı oyuncu beğeni topluyor. İlk oyunculuk deneyimini Vicdan adlı dizide Hande karakteri ile yaşayan Selin Yeninci şimdi ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rüzgar estiriyor. 16 Ocak 1988 doğumlu olan Selin Yeninci özel yaşamındaki hali ile adeta sosyal medyayı sallıyor. Selin Yeninci Instagram'dan yaptığı paylaşımda sevenlerini yıllar öncesine götürdü. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniyesi'nin yaptığı o paylaşım...

21.11.2019 21:30 - Son Güncelleme: 21.11.2019 21:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





