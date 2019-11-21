GaleriMagazin

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin çocukluk fotoğrafı hayranlarını şaşırttı! "Yıllar sonra kapağını açtığım..."

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Bu anlamda Selin Yeninci oldukça merak ediliyor. Dizide Saniye rolünü oynayan başarılı oyuncu beğeni topluyor. İlk oyunculuk deneyimini Vicdan adlı dizide Hande karakteri ile yaşayan Selin Yeninci şimdi ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rüzgar estiriyor. 16 Ocak 1988 doğumlu olan Selin Yeninci özel yaşamındaki hali ile adeta sosyal medyayı sallıyor. Selin Yeninci Instagram'dan yaptığı paylaşımda sevenlerini yıllar öncesine götürdü. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniyesi'nin yaptığı o paylaşım...

21.11.2019 21:30 - Son Güncelleme: 21.11.2019 21:30
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin çocukluk fotoğrafı hayranlarını şaşırttı! Yıllar sonra kapağını açtığım...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Bu anlamda Selin Yeninci oldukça merak ediliyor. Dizide Saniye rolünü oynayan başarılı oyuncu beğeni topluyor. İlk oyunculuk deneyimini Vicdan adlı dizide Hande karakteri ile yaşayan Selin Yeninci şimdi ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rüzgar estiriyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin çocukluk fotoğrafı hayranlarını şaşırttı! Yıllar sonra kapağını açtığım...

16 Ocak 1988 doğumlu olan Selin Yeninci özel yaşamındaki hali ile adeta sosyal medyayı sallıyor. Selin Yeninci Instagram'dan yaptığı paylaşımda sevenlerini yıllar öncesine götürdü.

İşte Selin Yeninci'nin o fotoğrafı ve değişimi…

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin çocukluk fotoğrafı hayranlarını şaşırttı! Yıllar sonra kapağını açtığım...

Kenan İmirzalıoğlu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin çocukluk fotoğrafı hayranlarını şaşırttı! Yıllar sonra kapağını açtığım...

Kıvanç Tatlıtuğ

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin çocukluk fotoğrafı hayranlarını şaşırttı! Yıllar sonra kapağını açtığım...

Demet Akalın

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş hakkındaki bu gerçek şaşırttı! Duyanlar inanamadı...
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş hakkındaki bu gerçek şaşırttı! Duyanlar inanamadı...