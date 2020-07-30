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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin annesi herkesi şaşkına çevirdi! Saçlarını okşarken...

Kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Yamanlar Çiftliği'nin kahyası cazgır Saniye olarak karşımıza çıkan Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci'nin annesi Şafak Sol'u görenler şaştı kaldı. Selin Yeninci önce annesi Şafak Sol'un saçlarını okşarken bir video ardından annesinin dövmesinin göründüğü bir fotoğraf paylaştı. Selin Yeninci'nin annesinin genç görüntüsü şaşırttı. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel Saniye'si Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin anneleri.

30.07.2020 13:19 - Son Güncelleme: 30.07.2020 13:19
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin annesi herkesi şaşkına çevirdi! Saçlarını okşarken...

O Yamanlar'ın cazgır, dediğim dedik kahyası Saniye... Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı parlayanı hiç kuşkusuz 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Selin Yeninci'nin annesi Şafak Hanım'ı görenler şaştı kaldı.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin annesi herkesi şaşkına çevirdi! Saçlarını okşarken...

Annesiyle paylaşım yapan Selin Yeninci'nin annesinin genç görüntüsü hayran bıraktı. İşte başta Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin anneleri.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin annesi herkesi şaşkına çevirdi! Saçlarını okşarken...

Can Yaman ve annesi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin annesi herkesi şaşkına çevirdi! Saçlarını okşarken...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin annesi herkesi şaşkına çevirdi! Saçlarını okşarken...

HİLAL ALTINBİLEK VE ANNESİ

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