Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci siyah bikinili havuz başı kareleriyle mest etti! 'Bütün dünya mahallem...'

Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Hande Soral gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Yamanlar konağının eli maşalı kahrası Selin Yeninci sosyal medyada, dizidekinden başka bir profili çiziyor haliyle. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci bu kez havuz başı fotoğraflarıyle mest etti.

10.06.2021 18:00 - Son Güncelleme: 10.06.2021 18:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





