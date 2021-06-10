Vav TV İzle

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci siyah bikinili havuz başı kareleriyle mest etti! 'Bütün dünya mahallem...'

Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Hande Soral gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Yamanlar konağının eli maşalı kahrası Selin Yeninci sosyal medyada, dizidekinden başka bir profili çiziyor haliyle. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci bu kez havuz başı fotoğraflarıyle mest etti.

10.06.2021 18:00 - Son Güncelleme: 10.06.2021 18:25
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci siyah bikinili havuz başı kareleriyle mest etti! 'Bütün dünya mahallem...'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci başrollerden bile daha çok dikkat çekti desek yanlış olmaz. 32 yaşında güzel oyuncu son dönemde estetik haberleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci siyah bikinili havuz başı kareleriyle mest etti! 'Bütün dünya mahallem...'

Burun estetiği geçiren Selin Yeninci güzelliğine güzellik kattı. Ancak aradaki farkı kimse göremedi bile.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci siyah bikinili havuz başı kareleriyle mest etti! 'Bütün dünya mahallem...'

Güzel oyuncu bir süre önce de , dizi çekimi için bulunduğu Adana'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci siyah bikinili havuz başı kareleriyle mest etti! 'Bütün dünya mahallem...'

Selin Yeninci, 11 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci siyah bikinili havuz başı kareleriyle mest etti! 'Bütün dünya mahallem...'

2021'de zorlu günler geçiren Selin Yeninci son olaak paylaştığı havuz başı fotoğraflarında oldukça mutlu ve huzurlu görünüyor.