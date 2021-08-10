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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci güzelliğiyle baş döndürdü! Tatil pozlarını gören bir kez daha hayran kaldı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci güzelliğiyle baş döndürdü! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci, başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kurdu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı olan Yeninci, son paylaşımıyla yine hayranlarını büyüledi. Pembe yırtmaçlı eteği ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Selin Yeninci'nin kendine hayran bırakan o pozları...

10.08.2021 19:59 - Son Güncelleme: 24.08.2021 09:01
Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci güzelliğiyle baş döndürdü! Tatil pozlarını gören bir kez daha hayran kaldı

Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci güzelliğiyle baş döndürdü! Tatil pozlarını gören bir kez daha hayran kaldı

Başarılı oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not alan Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci güzelliğiyle baş döndürdü! Tatil pozlarını gören bir kez daha hayran kaldı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, pembe yırtmaçlı eteği ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci güzelliğiyle baş döndürdü! Tatil pozlarını gören bir kez daha hayran kaldı

Takipçileri, güzelliği ile ilgi odağı olan oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. Yeninci için 'Sosyal medya güzel görsün', 'Bayıldım', 'Hem güzel hem yetenekli' yorumları yapıldı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci güzelliğiyle baş döndürdü! Tatil pozlarını gören bir kez daha hayran kaldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni alarak gündem oldu.

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