Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci güzelliğiyle baş döndürdü! Tatil pozlarını gören bir kez daha hayran kaldı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci güzelliğiyle baş döndürdü! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci, başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kurdu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı olan Yeninci, son paylaşımıyla yine hayranlarını büyüledi. Pembe yırtmaçlı eteği ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Selin Yeninci'nin kendine hayran bırakan o pozları...
10.08.2021 19:59
- Son Güncelleme: 24.08.2021 09:01
Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.