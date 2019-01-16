Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci aslında bambaşka biri
ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana izleyicilerin favorilerinden biri haline gelen Bir Zamanlar Çukurova için özel yakın zamanda son bulacak. Dizilere verilen aranın ardından izleyiciler sevilen karakterlere yeniden kavuşacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken karakterlerinden biri ise Saniye. Selin Yeninci, Saniye karakterini başarıyla canlandırıyor ama siz onu bir de özel hayatında görün.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 09:25:04
Güncelleme: 09:49:02
Atv ekranların izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın dili uzun karakteri Saniye'yi canlandıran Selin Yeninci'nin özel hayatındaki halini görenler inanamıyor. üzel oyuncu ile ilgili internette araştırma yapan vatandaşlar Selin Yeninci'nin gerçek halini görünce çok şaşırıyor.
Tabi antipatinin nedenlerinden biri Selin Yeninci'nin, Saniye karakterini başarıyla canlandırması. Dizide bir Anadolu kadınını canlandıran Selin Yeninci'nin gerçek hali herkesi çok şaşırtıyor.
SELİN YENİNCİ KİMDİR?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye'si Selin Yeninci, gösterdiği başarılı oyunculukla dikkat çekiyor. 16 Ocak 1988 yılında doğan Selin Yeninci, 53 kilo ve 1.64 cm'dir.
İŞTE SELİN YENİNCİ'NİN GERÇEK HALİ
Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır.
İlk oyunculuk deneyimini Olur Olur sinema filminde rol alarak yaşamış daha sonra ise Toz Ruhu filminde rol almıştır.