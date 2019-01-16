Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci aslında bambaşka biri

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana izleyicilerin favorilerinden biri haline gelen Bir Zamanlar Çukurova için özel yakın zamanda son bulacak. Dizilere verilen aranın ardından izleyiciler sevilen karakterlere yeniden kavuşacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken karakterlerinden biri ise Saniye. Selin Yeninci, Saniye karakterini başarıyla canlandırıyor ama siz onu bir de özel hayatında görün.

16 Ocak 2019 Çarşamba, 09:25:04 Güncelleme: 09:49:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





