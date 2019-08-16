Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek haliyle şoke etti! Selin Yeninci kimdir?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Bu anlamda Selin Yeninci oldukça merak ediliyor. Dizi de Saniye rolünü oynayan başarılı oyuncu beğeni topluyor. 16 Ocak 1988 doğumlu olan Selin Yeninci özel yaşamındaki hali ile adeta sosyal medyayı sallarken ünlü oyuncuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İlk oyunculuk deneyimini Vicdan adlı dizide Hande karakteri ile yaşayan Selin Yeninci şimdi ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rüzgar estiriyor. 1.64 metre boyunda, 52 kilo ve Oğlak burcu olan Selin Yeninci'nin fotoğrafları ise herkesi şaşırttı...

16.08.2019 12:08 - Son Güncelleme: 16.08.2019 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





