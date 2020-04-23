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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! 32 yaşındaki Selin Yeninci meğer...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' karakterine hayat veren Selin Yeninci, gerçek haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Özel yaşamı ile 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı 'Saniye' karakterinden çok farklı hayatlar yaşadığını gözler önüne seren başarılı oyuncu Yeninci, sosyal medyayı salladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile adından sıkça söz ettiren Selin Yeninci, sevenleri tarafından adeta mercek altına alındı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si ile Selin Yeninci arasındaki büyük fark...

23.04.2020 06:27 - Son Güncelleme: 23.04.2020 06:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





