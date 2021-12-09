Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ıydı! Melike İpek Yalova dekoltesiyle yakın çekim paylaştı ortalığı yıkıp geçti! Güzelliğiyle büyüledi
Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Melike İpek Yalova, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Yalova, ip askılı dekolteli üstüyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Yakın çekim paylaşım yapan oyuncu, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Melike İpek Yalova'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
09.12.2021 00:32
- Son Güncelleme: 09.12.2021 00:32
Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova, atv ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.