Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray şoke etti! Diziden ayrılan Müjgan meğer...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan doktoru Melike İpek Yalova oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çekmeyi başardı. Melike İpek Yalova için artık Bir Zamanlar Çukurova'ya veda vakti. Diziden ölerek ayrılacak olan Melike İpek Yalova'nın Yeşilçam'ın usta ismiyle benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte ünlülerin birbirlerine olan benzerlikleri...

27.05.2021 08:43 - Son Güncelleme: 27.05.2021 08:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





