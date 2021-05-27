Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray şoke etti! Diziden ayrılan Müjgan meğer...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan doktoru Melike İpek Yalova oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çekmeyi başardı. Melike İpek Yalova için artık Bir Zamanlar Çukurova'ya veda vakti. Diziden ölerek ayrılacak olan Melike İpek Yalova'nın Yeşilçam'ın usta ismiyle benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte ünlülerin birbirlerine olan benzerlikleri...
Melike İpek Yalova, Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Doktor Müjgan karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Yalova için artık ayrılık vakti. Güzel oyuncu Melike İpek Yalova, Yeşilçam'ın usta ismine benzerliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni güzeli Melike İpek Yalova'nın benzediği Yeşilçam'ın güzel ismi ve birbirine benzeyen ünlüler...