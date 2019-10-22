Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi arasında şaşırtan benzerlik! Görenler hayret etti...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi arasında şaşırtan benzerlik hayrete düşürdü. Melike İpek Yalova, Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Doktor Müjgan karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Melike İpek Yalova geçtiğimiz günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu Melike İpek Yalova, Yeşilçam'ın usta ismine benzerliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Melike İpek Yalova'nın benzediği Yeşilçam'ın ünlü ismi...

22.10.2019 18:49 - Son Güncelleme: 22.10.2019 18:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





