Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan doktoru Melike İpek Yalova ile Yeşilçam oyuncusu....

Bir Zamanlar Çukurova dizisine Doktor Müjgan karakteriyle dahil olan Melke İpek Yalova, henüz iki bölümde yer almasına rağmen izleyicinin gönlünü kazanmayı başardı. Bazı izleyiciler Züleyha ve Yılmaz aşkının arasına girdiğini düşüncesine kapılırken bazıları ise Yılmaz'ın iyi ve güzel bir insanla hayatına devam etmesi gerektiği kanaatinde. Güzel oyuncu Melike İpek Yalova, Yeşil.am'ın usta ismine benzerliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni güzeli Melike İpek Yalova'nın benzediği Yeşilçam'ın usta ismi...

04.02.2019 16:32 - Son Güncelleme: 04.02.2019 16:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





