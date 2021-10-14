Bir Zamanlar Çukurova'nın Mehmet'inin eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Mutlu ve oğluna bakın, sosyal medya Çelikkol ailesini konuşuyor. Başrolde Hilal Altınbilek'in yer aldığı Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna dahil olan başarılı isim İbrahim Çelikkol sosyal medya gündeminde.