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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Mehmet'inin eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Mutlu ve oğluna bakın!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Mehmet'inin eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Mutlu ve oğluna bakın!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Mehmet'inin eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona Mehmet Kara rolüyle dahil olarak hayranlarını mutlu eden 39 yaşındaki İbrahim Çelikkol, Instagram'ı eşi Mihre Mutlu'ya kıyasla daha az kullanıyor. Aşk pozları ile sık sık gündeme gelen ikiliden Mihre Mutlu Çelikkol, oğlu Ali ile karesini paylaştı, kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Mihre güzelliği ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

14.10.2021 09:21 - Son Güncelleme: 14.10.2021 09:21
Bir Zamanlar Çukurova’nın Mehmet’inin eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İbrahim Çelikkol’un eşi Mihre Mutlu ve oğluna bakın!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Mehmet'inin eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Mutlu ve oğluna bakın, sosyal medya Çelikkol ailesini konuşuyor. Başrolde Hilal Altınbilek'in yer aldığı Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna dahil olan başarılı isim İbrahim Çelikkol sosyal medya gündeminde.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Mehmet’inin eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İbrahim Çelikkol’un eşi Mihre Mutlu ve oğluna bakın!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Mehmet Kara' karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, eşiyle çekildiği aşk dolu pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Çelikkol'un, 2017 yılında dünyaevine girdiği eşi Mihre Mutlu ile samimi fotoğraflarına beğeni yağıyor.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Mehmet’inin eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İbrahim Çelikkol’un eşi Mihre Mutlu ve oğluna bakın!

Son olarak oğlu Ali ile bir karesini paylaşan Mihre'ye sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Mehmet’inin eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İbrahim Çelikkol’un eşi Mihre Mutlu ve oğluna bakın!

Güzelliği ile gündeme gelen İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol, kısa sürede gündem oldu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Mehmet’inin eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İbrahim Çelikkol’un eşi Mihre Mutlu ve oğluna bakın!

14 Şubat 1982 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen İbrahim Çelikkol, anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.

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