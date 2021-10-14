Bir Zamanlar Çukurova'nın Mehmet'inin eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Mutlu ve oğluna bakın!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Mehmet'inin eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona Mehmet Kara rolüyle dahil olarak hayranlarını mutlu eden 39 yaşındaki İbrahim Çelikkol, Instagram'ı eşi Mihre Mutlu'ya kıyasla daha az kullanıyor. Aşk pozları ile sık sık gündeme gelen ikiliden Mihre Mutlu Çelikkol, oğlu Ali ile karesini paylaştı, kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Mihre güzelliği ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
14.10.2021 09:21
- Son Güncelleme: 14.10.2021 09:21
Bir Zamanlar Çukurova'nın Mehmet'inin eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Mutlu ve oğluna bakın, sosyal medya Çelikkol ailesini konuşuyor. Başrolde Hilal Altınbilek'in yer aldığı Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna dahil olan başarılı isim İbrahim Çelikkol sosyal medya gündeminde.