Bir Zamanlar Çukurova’nın Mehmet’i İbrahim Çelikkol gözlerden uzak tuttu ama... Babasıyla benzerliği olay olan Çelikkol’un annesi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisine fırtına gibi bir giriş yapan İbrahim Çelikkol hakkında her detay merak ediliyor. İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli, Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski modeldir. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasının ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Mehmet Kara karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.