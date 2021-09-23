Bir Zamanlar Çukurova'nın Mehmet'i İbrahim Çelikkol gözlerden uzak tuttu ama... Babasıyla benzerliği olay olan Çelikkol'un annesi...
Bir Zamanlar Çukurova, 4.sezonuyla ekranlara bir döndü pir döndü... Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Selin Yeninci, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Bülent Polat gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Çukurova'ya geride bıraktığımız sezon pek çok isim veda etmişti. Bu vedaların ardından yeni takviyelerle kadro daha daha güçlendi. O isimlerden biri de İbrahim Çelikkol oldu. Mehmet Kara karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya başlayan İbrahim Çelikkol'un özel hayatı merak konusu. Şimdilerde eşi Mihre Çelikkol'la huzurlu bir aile hayatı süren İbrahim Çelikkol'un anne ve babası sosyal medyayı salladı. İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzere ünlülerin merak edilen anne ve babaları.
Bir Zamanlar Çukurova dizisine fırtına gibi bir giriş yapan İbrahim Çelikkol hakkında her detay merak ediliyor. İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli, Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski modeldir. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasının ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Mehmet Kara karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.
Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.
25.05.2017 tarihinde Mihre Mutlu ile evlenen Çelikkol hakkında araştırma yapanlar rahmetli babasıyla olan benzerliğini görünce şaştı kaldı. Özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan yakışıklı oyuncunun annei Ayper Çelikkol'a kendisine hayran bıraktı. İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzere ünlülerin merak edilen anne ve babaları.