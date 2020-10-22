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Bir Zamanlar Çukurova'nın kahya Saniye'sini hiç böyle görmediniz! Selin Yeninci meğer...

Kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Yamanlar Çiftliği'nin kahyası cazgır Saniye olarak karşımıza çıkan Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci'nin çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Şimdilerde fettan kahya Saniye'yi canlandıran Selin Yeninci bakın küçücük bir kız çocuğuyken kameralara nasıl gülümsüyormuş.

22.10.2020 12:17 - Son Güncelleme: 22.10.2020 12:17
Bir Zamanlar Çukurova'nın kahya Saniye'sini hiç böyle görmediniz! Selin Yeninci meğer...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakteriyle yer alan Selin Yeninci, paylaştığı fotoğrafla şoke etti. Yıllar öncesine ait fotoğrafını paylaşan Selin Yeninci, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Selin Yeninci'nin ilk kez paylaştığı kare, çocukluk yıllarına aitti. Selin Yeninci'nin yıllar geçse de değişmeyen siması hayranlarını şoke etti.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın kahya Saniye'sini hiç böyle görmediniz! Selin Yeninci meğer...

Gülüşü, bakışı hatta mimikleri hala aynı olan Selin Yeninci, hayranlarından bu haliyle de tam not aldı. Selin Yeninci'nin çocukluk halini gören hayranları, 'Yok artık bu sen misin?', 'Hiç değişmemişsin' gibi yorumlar yaptı. İşte Selin Yeninci ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...

Bir Zamanlar Çukurova'nın kahya Saniye'sini hiç böyle görmediniz! Selin Yeninci meğer...

YASEMİN KAY ALLEN

Bir Zamanlar Çukurova'nın kahya Saniye'sini hiç böyle görmediniz! Selin Yeninci meğer...
Bir Zamanlar Çukurova'nın kahya Saniye'sini hiç böyle görmediniz! Selin Yeninci meğer...

EDA ECE

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