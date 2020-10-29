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Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı ve Fekeli'sine bakın! Vahide Perçin ile Kerem Alışık gençliğinde...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin ve Fekeli karakteri ile karşımıza çıkan Kerem Alışık'ın gençliği sosyal medya gündeminde... 55 yaşındaki Vahide Perçin, oyunculuğu kadar güzelliği ile de Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerini hayran bırakıyor. 60 yaşındaki Kerem Alışık'ın karizması ise dillere destan. Oyunculuğunun yanı sıra doğal güzelliği ile de adından söz ettiren oyuncu Vahide Perçin ile Kerem Alışık'ın gençliği de en az şimdiki kadar dikkat çekiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in gençliği...

29.10.2020 08:57 - Son Güncelleme: 29.10.2020 08:57
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı ve Fekeli'sine bakın! Vahide Perçin ile Kerem Alışık gençliğinde...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 55 yaşındaki güzel oyuncusu Vahide Perçin, gençliği ile sosyal medya gündeminde. İşte ounculuğu kadar güzel gözleri ve lapiska saçları ile dikkat çeken Vahide Perçin'in gençliği ve ünlülerin değişimleri...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı ve Fekeli'sine bakın! Vahide Perçin ile Kerem Alışık gençliğinde...

HADİSE

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı ve Fekeli'sine bakın! Vahide Perçin ile Kerem Alışık gençliğinde...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı ve Fekeli'sine bakın! Vahide Perçin ile Kerem Alışık gençliğinde...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı ve Fekeli'sine bakın! Vahide Perçin ile Kerem Alışık gençliğinde...

ŞEYMA SUBAŞI

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