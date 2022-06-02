Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol’un kız kardeşi hayran bıraktı! Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı
Kadrosunda Bülent Polat, Hülya Darcan, Hilal Altınbilek, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Çukurova'da sergilediği performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 2017 yılında nikah masasına oturduğu Mihre Mutlu ile geçen haftalarda evliliklerini sonlandıran Çelikkol'un özellikle ailesi merak edildi. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Çelikkol'un güzeller güzeli kız kardeşi görünce hayran kaldı. İşte İbrahim Çelikkol'un gözünden sakındığı kız kardeşi...
02.06.2022 22:37 - Son Güncelleme: 02.06.2022 22:37
ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan karakteri ile fırtınalar estiren İbrahim Çelikkol, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu.