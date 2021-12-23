Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Gören dönüp bir daha bakıyor
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Gören dönüp bir daha bakıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona bomba gibi giriş yapan oyuncu İbrahim Çelikkol'un özel hayatı merak ediliyor. Önceki gün oğlu Ali'nin 2. yaş gününü kutlayan İbrahim Çelikkol - Mihre Mutlu Çelikkol çifti sosyal medya gündeminde. Aşk pozları ile sık sık gündeme gelen ikiliden Mihre Mutlu Çelikkol güzelliği ile adından söz ettiriyor...
23.12.2021 15:15
- Son Güncelleme: 23.12.2021 15:23
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İbrahim'in eşini gören dönüp bir daha bakıyor...
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya 'Hakan' rolüyle dahil olan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol, Hande Erçel ve Fahriye Evcen'e benzetiliyor...
İşte sosyal medya gündeminde yer alan İbrahim Çelikkol'un ailesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...