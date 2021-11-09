Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'a bakın! Bir yanına oğlunu diğer yanına Birce Akalay'ı aldı sosyal medyayı salladı!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'a bakın! Bir yanına oğlunu diğer yanına Birce Akalay'ı aldı sosyal medyayı salladı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona Hakan Gümüşoğlu rolüyle dahil olarak hayranlarını mutlu eden 39 yaşındaki İbrahim Çelikkol, oğlu Ali ile eski partneri Birce Akalay'ı evinde zinayere gitti. Çelikkol'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
09.11.2021 16:11
- Son Güncelleme: 09.11.2021 16:22
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'a bakın! Bir yanına oğlunu diğer yanına Birce Akalay'ı aldı sosyal medyayı salladı!
Başrolde Hilal Altınbilek'in yer aldığı Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna dahil olan başarılı isim İbrahim Çelikkol sosyal medya gündeminde.
2017 yılında Mihre Çelikkol ile dünyaevine giren ve Ali adında bir erkek evladı olan İbrahim Çelikkol, oğlu ile eski partneri Birce Akalay'ı ziyarete gitti.
Çelikkol ve Akalay'ın Ali ile paylaştığı kareyi görenler hayran kaldı. İşte başta İbrahim Çelikkol'un oğlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...