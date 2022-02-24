Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol gözünden sakındığı kız kardeşine bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle büyüledi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol gözünden sakındığı kız kardeşine bakın! Başrolünü Hilal Altınbilek ile üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan karakterini canlandıran ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, hem başarılı performansı hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise gözünden sakındığı kız kardeşiyle gündeme geldi. Çelikkol'un kardeşi güzelliğiyle görenleri büyüledi. Çelikkol kardeşler için "Biri yakışıklı, biri güzel", "Güzellik genlerde var" yorumları yapıldı. İşte İbrahim Çelikkol'un güzeller güzeli kız kardeşi...
24.02.2022 22:09 - Son Güncelleme: 24.02.2022 22:09
Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, kız kardeşi Aslı ile gündeme geldi.