Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli Züleyha'sı sevgilisi Metin Hara ile evleniyor! İlk adım atıldı artık aileler de tanışıyor
Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli Züleyha'sı sevgilisi Metin Hara ile evleniyor! İlk adım atıldı artık aileler de tanışıyor. Adriana Lima aşkıyla uzun süre gündemden düşmeyen Metin Hara temmuz ayında Hilal Altınbilek ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşıklar geçtiğimiz günlerde ilk kez birlikte görüntülendi. Yılbaşında ne yapacakları sorulunca Metin Hara "Yeni yıl için bir planım var. Sürpriz bir şekilde girebiliriz" cevabını verdi. Bu sözler Hara'nın evlilik teklifi edebileceği şeklinde yorumlandı. Öncekigün yürüyüş yaparken görüntülenen çift, bir kez daha muhabirlerden gelen soruları yanıtladı. 39 yaşındaki Metin Hara, basın mensuplarının "Evlilik düşünüyor musunuz? Aileler tanıştı mı?" sorusuna bakın nasıl yanıt verdi.
ADIM ADIM EVLİLİK
Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli Züleyha'sı sevgilisi Metin Hara ile evleniyor! İlk adım atıldı artık aileler de tanışıyor...
ATV ekranlarına dört sezondur damga vuran "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin başrol oyuncularından Hilal Altınbilek, aile kurmak için geri sayıma başladı.
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EVLİLİK AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz temmuz ayından bu yana Metin Hara ile aşk yaşamaya başlayan Altınbilek, evlilik yolunda ilk adımı attı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen ve sevgilisiyle baş başa zaman geçiren oyuncu, "Hava almaya çıktık" dedi. Bebek sahilini kol kola gezen aşıklardan Metin Hara ise yaptığı açıklamalarla evlilik sinyali verdi.
Öte yandan Altınbilek ile Hara, geçtiğimiz haftalarda komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun tek kişilik gösterisini izlemişti. Yılbaşı planı sorulan ikiliden Metin Hara'nın"Yeni yıl için bir planım var. Sürpriz bir şekilde girebiliriz" açıklaması dikkat çekmiş, bu sözler Hara'nın evlilik teklifi edebileceği şeklinde yorumlandı.
Metin Hara, bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile de evlilik yolunda adım atmıştı. Kış aylarında İstanbul'a gelip Hara'nın ailesiyle buluşan Brezilyalı model, bu kez Beverly Hills'teki malikanesinin kapılarını Metin Hara'nın ailesine açmıştı.