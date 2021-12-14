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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli Züleyha'sı sevgilisi Metin Hara ile evleniyor! İlk adım atıldı artık aileler de tanışıyor

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli Züleyha'sı sevgilisi Metin Hara ile evleniyor! İlk adım atıldı artık aileler de tanışıyor

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli Züleyha'sı sevgilisi Metin Hara ile evleniyor! İlk adım atıldı artık aileler de tanışıyor. Adriana Lima aşkıyla uzun süre gündemden düşmeyen Metin Hara temmuz ayında Hilal Altınbilek ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşıklar geçtiğimiz günlerde ilk kez birlikte görüntülendi. Yılbaşında ne yapacakları sorulunca Metin Hara "Yeni yıl için bir planım var. Sürpriz bir şekilde girebiliriz" cevabını verdi. Bu sözler Hara'nın evlilik teklifi edebileceği şeklinde yorumlandı. Öncekigün yürüyüş yaparken görüntülenen çift, bir kez daha muhabirlerden gelen soruları yanıtladı. 39 yaşındaki Metin Hara, basın mensuplarının "Evlilik düşünüyor musunuz? Aileler tanıştı mı?" sorusuna bakın nasıl yanıt verdi.

14.12.2021 09:55 - Son Güncelleme: 14.12.2021 10:20
Bir Zamanlar Çukurova’nın güzeller güzeli Züleyha’sı sevgilisi Metin Hara ile evleniyor! İlk adım atıldı artık aileler de tanışıyor

ADIM ADIM EVLİLİK

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli Züleyha'sı sevgilisi Metin Hara ile evleniyor! İlk adım atıldı artık aileler de tanışıyor...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın güzeller güzeli Züleyha’sı sevgilisi Metin Hara ile evleniyor! İlk adım atıldı artık aileler de tanışıyor

ATV ekranlarına dört sezondur damga vuran "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin başrol oyuncularından Hilal Altınbilek, aile kurmak için geri sayıma başladı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın güzeller güzeli Züleyha’sı sevgilisi Metin Hara ile evleniyor! İlk adım atıldı artık aileler de tanışıyor

EVLİLİK AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz temmuz ayından bu yana Metin Hara ile aşk yaşamaya başlayan Altınbilek, evlilik yolunda ilk adımı attı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen ve sevgilisiyle baş başa zaman geçiren oyuncu, "Hava almaya çıktık" dedi. Bebek sahilini kol kola gezen aşıklardan Metin Hara ise yaptığı açıklamalarla evlilik sinyali verdi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın güzeller güzeli Züleyha’sı sevgilisi Metin Hara ile evleniyor! İlk adım atıldı artık aileler de tanışıyor

Öte yandan Altınbilek ile Hara, geçtiğimiz haftalarda komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun tek kişilik gösterisini izlemişti. Yılbaşı planı sorulan ikiliden Metin Hara'nın"Yeni yıl için bir planım var. Sürpriz bir şekilde girebiliriz" açıklaması dikkat çekmiş, bu sözler Hara'nın evlilik teklifi edebileceği şeklinde yorumlandı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın güzeller güzeli Züleyha’sı sevgilisi Metin Hara ile evleniyor! İlk adım atıldı artık aileler de tanışıyor

Metin Hara, bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile de evlilik yolunda adım atmıştı. Kış aylarında İstanbul'a gelip Hara'nın ailesiyle buluşan Brezilyalı model, bu kez Beverly Hills'teki malikanesinin kapılarını Metin Hara'nın ailesine açmıştı.

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