Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli Züleyha'sı sevgilisi Metin Hara ile evleniyor! İlk adım atıldı artık aileler de tanışıyor...

Öte yandan Altınbilek ile Hara, geçtiğimiz haftalarda komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun tek kişilik gösterisini izlemişti. Yılbaşı planı sorulan ikiliden Metin Hara'nın"Yeni yıl için bir planım var. Sürpriz bir şekilde girebiliriz" açıklaması dikkat çekmiş, bu sözler Hara'nın evlilik teklifi edebileceği şeklinde yorumlandı.