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Bir Zamanlar Çukurova’nın güzel Züleyha’sı Hilal Altınbilek tarzıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Bikinisinin üzerine ceket giyip…

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel Züleyha'sı Hilal Altınbilek tarzıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, tarzıyla sosyal medyayı salladı. Siyah bikinisinin üzerine ceket giyen ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda internet kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. Saçlarını iki yandan ören Altınbilek, yine güzelliğiyle mest etti. İşte Hilal Altınbilek'in o paylaşımı…

29.05.2021 21:56 - Son Güncelleme: 29.05.2021 21:57
Bir Zamanlar Çukurova’nın güzel Züleyha’sı Hilal Altınbilek tarzıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Bikinisinin üzerine ceket giyip…

Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hilal Altınbilek, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın güzel Züleyha’sı Hilal Altınbilek tarzıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Bikinisinin üzerine ceket giyip…

Dizide dönem kostümleri giyen ünlü oyuncu, son paylaşımında kendine has tarzıyla dikkat çekti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın güzel Züleyha’sı Hilal Altınbilek tarzıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Bikinisinin üzerine ceket giyip…

Saçlarını iki yana ören oyuncu, siyah bikinisinin üzerine ceket giyerek güneş gözlükleriyle verdiği pozu, Instagram sayfasında yayınladı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın güzel Züleyha’sı Hilal Altınbilek tarzıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Bikinisinin üzerine ceket giyip…

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi göstererek oyuncunun tarzına ve güzelliğine övgü yağdırdı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın güzel Züleyha’sı Hilal Altınbilek tarzıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Bikinisinin üzerine ceket giyip…

İşte Hilal Altınbilek'in çok konuşulan o fotoğrafı…