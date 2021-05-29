Bir Zamanlar Çukurova’nın güzel Züleyha’sı Hilal Altınbilek tarzıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Bikinisinin üzerine ceket giyip…

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel Züleyha'sı Hilal Altınbilek tarzıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, tarzıyla sosyal medyayı salladı. Siyah bikinisinin üzerine ceket giyen ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda internet kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. Saçlarını iki yandan ören Altınbilek, yine güzelliğiyle mest etti. İşte Hilal Altınbilek'in o paylaşımı…

29.05.2021 21:56 - Son Güncelleme: 29.05.2021 21:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





