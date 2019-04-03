Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel gözlü Züleyha'sı Hilal Altınbilek'i ilk kez böyle göreceksiniz! İşte şaşırtan fotoğraf
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman'ın eşi Züleyha rolünü canlandıran Hilal Altınbilek'in çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı. Çukurova'nın güzel Züleyha'sı Hilal Altınbilek, güzelliğiyle göz kamaştırırken, çocukluk fotoğrafını görenler hayrete düştü. Yaş aldıkça güzelleşen ünlü oyuncuyu ilk kez böyle göreceksiniz. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sevdiği Yılmaz'a kavuşamayan bahtsız Züleyha'nın çocukluk halleri...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran güzel hözlü oyuncu Hilal Altınbilek'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Şimdilerde genç, alımlı ve güzel bir kadın olan Hilal Altınbilek'in, çocukkenki halleri sosyal medyada oldukça konuşuldu. işte Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha Yaman karakterine hayat veren Hilal Altınbilek'in o hali...