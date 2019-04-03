Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel gözlü Züleyha'sı Hilal Altınbilek'i ilk kez böyle göreceksiniz! İşte şaşırtan fotoğraf

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran güzel hözlü oyuncu Hilal Altınbilek'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Şimdilerde genç, alımlı ve güzel bir kadın olan Hilal Altınbilek'in, çocukkenki halleri sosyal medyada oldukça konuşuldu. işte Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha Yaman karakterine hayat veren Hilal Altınbilek'in o hali...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA