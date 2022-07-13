Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç kırmızılar içinde paylaştı! Süper minisiyle uzaklara daldı! Ortalığı kasıp kavurdu
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'iydi! Selin Genç kırmızılar içinde paylaştı! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını duyuran ünlü oyuncu Selin Genç, sosyal medya hesabında kırmızlar içinde verdiği bir pozu yayınladı. Mini eteği ile büstiyeriyle kamera karşısına geçen oyuncu, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine topladı. Genç'in uzaklara bakıp verdiği iddialı poz, binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Selin Genç'in o pozu...
13.07.2022 01:48 - Son Güncelleme: 13.07.2022 01:48
Ünlü oyuncu Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.