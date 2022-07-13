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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç kırmızılar içinde paylaştı! Süper minisiyle uzaklara daldı! Ortalığı kasıp kavurdu

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç kırmızılar içinde paylaştı! Süper minisiyle uzaklara daldı! Ortalığı kasıp kavurdu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'iydi! Selin Genç kırmızılar içinde paylaştı! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını duyuran ünlü oyuncu Selin Genç, sosyal medya hesabında kırmızlar içinde verdiği bir pozu yayınladı. Mini eteği ile büstiyeriyle kamera karşısına geçen oyuncu, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine topladı. Genç'in uzaklara bakıp verdiği iddialı poz, binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Selin Genç'in o pozu...

13.07.2022 01:48 - Son Güncelleme: 13.07.2022 01:48
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç kırmızılar içinde paylaştı! Süper minisiyle uzaklara daldı! Ortalığı kasıp kavurdu

Ünlü oyuncu Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç kırmızılar içinde paylaştı! Süper minisiyle uzaklara daldı! Ortalığı kasıp kavurdu

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Genç, sosyal medya paylaşımlarıyla ise magazin gündeminde kendine çokça yer bulmuştu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç kırmızılar içinde paylaştı! Süper minisiyle uzaklara daldı! Ortalığı kasıp kavurdu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç kırmızılar içinde paylaştı! Süper minisiyle uzaklara daldı! Ortalığı kasıp kavurdu

Bir Instagram sayfasının kendi fotoğrafını yayınlaması üzerine harekete geçen Genç, o paylaşımı kendi hesabının hikaye kısmına taşıdı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç kırmızılar içinde paylaştı! Süper minisiyle uzaklara daldı! Ortalığı kasıp kavurdu

Mini eteği ile büstiyeriyle kamera karşısına geçen oyuncu, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine topladı.

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