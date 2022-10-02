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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç iddialı pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Siyah sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle...

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç iddialı pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Siyah sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle...

Selin Genç iddialı pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Genç, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Siyah sütyeninin üzerine giydiği uzun ceketiyle kumsalda birbirinden iddialı pozlar veren Genç, kısa sürede gündem olurken sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Selin Genç'in çok konuşulan o pozları...

02.10.2022 22:47 - Son Güncelleme: 02.10.2022 22:47
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç iddialı pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Siyah sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle...

Selin Genç, başrolünde Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç iddialı pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Siyah sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle...

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Genç, Instagram'da yayınladığı pozlarla bir kez daha adından söz ettirdi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç iddialı pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Siyah sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, kumsal pozlarıyla bir anda Instagram'a damga vurdu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç iddialı pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Siyah sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle...

Oyuncu, siyah sütyeninin üzerine giydiği uzun ceketiyle kumsalda verdiği pozları art arda yayınladı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç iddialı pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Siyah sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle...

Kısa sürede gündem olan pozlar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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