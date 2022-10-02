Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç iddialı pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Siyah sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle...
Selin Genç iddialı pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Genç, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Siyah sütyeninin üzerine giydiği uzun ceketiyle kumsalda birbirinden iddialı pozlar veren Genç, kısa sürede gündem olurken sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Selin Genç'in çok konuşulan o pozları...
02.10.2022 22:47 - Son Güncelleme: 02.10.2022 22:47
Selin Genç, başrolünde Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.