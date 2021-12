Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’inden bomba itiraf! ’Kimseden beklentim yok’ diyen Selin Genç sevgili detayıyla dikkat çekti

Kendinle barışık mısın?



Barışığım çünkü bu işi kendinle barışmadan yapamazsın. Bir de güzellik gibi her şey göreceli. Belki kendini beğenmediği için izleyemiyor. Kişi, kendini izleyemiyorsa sebeplerini sorarım. Belki oyunculuğunu yetersiz buluyor, belki karakteri sevmiyor. Her şey o kadar önemli ki aslında bu işi yaparken. Seyirciye sevdirmek için mi yapıyorsun yoksa bir amacın mı var? O karakteri oynarken nasıl bir yerden besleniyorsun? Bunların hepsi çok önemli sorular. Her şeyden önemlisi, ne oynamak istediğinden emin değilsen kamera karşısında eksiklik okuyacaksın kendinde."