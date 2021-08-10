Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’inden bomba itiraf! ’Kimseden beklentim yok’ diyen Selin Genç sevgili detayıyla dikkat çekti

Meseleye sadece mesleğini icra etmek olarak mı bakıyorsun yoksa sanatsal bir tarafı var mı senin için?

"Ben mümkün olduğunca kendimi sanatın içinde bir yerde konumlandırmak isterim. Hem şimdi hem daha sonrası için. Ama bazı ticari kaygılar, meslek sahibi olmanın getirdiği bazı beklentiler, hayatını idame ettirmek gibi durumlar için zaman zaman esnetebilirsin. Çok da kendimden tavizler vermeyi sevmiyorum. Bir mesleği yapıyorsam o mesleğin beni doyurması, beslemesi lazım. Ben çok para kazanacağım diye oyuncu olmadım."