Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'inden bomba itiraf! 'Kimseden beklentim yok' diyen Selin Genç sevgili detayıyla dikkat çekti
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'inden bomba itiraf! 'Kimseden beklentim yok' diyen Selin Genç sevgili detayıyla dikkat çekti. Atv ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakteri ile izleyici karşısına çıkan 27 yaşındaki Selin Genç, açıklamalarıyla dikkat çekti. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Selin Genç, hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'inden bomba itiraflar... Verdiği bir röportajda, 'Kimseden beklentim yok' diyen Selin Genç sevgili detayıyla dikkat çekti. İşte Selin Genç'in açıklamalarından satır başları...
Kendinle barışık mısın?
Barışığım çünkü bu işi kendinle barışmadan yapamazsın. Bir de güzellik gibi her şey göreceli. Belki kendini beğenmediği için izleyemiyor. Kişi, kendini izleyemiyorsa sebeplerini sorarım. Belki oyunculuğunu yetersiz buluyor, belki karakteri sevmiyor. Her şey o kadar önemli ki aslında bu işi yaparken. Seyirciye sevdirmek için mi yapıyorsun yoksa bir amacın mı var? O karakteri oynarken nasıl bir yerden besleniyorsun? Bunların hepsi çok önemli sorular. Her şeyden önemlisi, ne oynamak istediğinden emin değilsen kamera karşısında eksiklik okuyacaksın kendinde."
Meseleye sadece mesleğini icra etmek olarak mı bakıyorsun yoksa sanatsal bir tarafı var mı senin için?
"Ben mümkün olduğunca kendimi sanatın içinde bir yerde konumlandırmak isterim. Hem şimdi hem daha sonrası için. Ama bazı ticari kaygılar, meslek sahibi olmanın getirdiği bazı beklentiler, hayatını idame ettirmek gibi durumlar için zaman zaman esnetebilirsin. Çok da kendimden tavizler vermeyi sevmiyorum. Bir mesleği yapıyorsam o mesleğin beni doyurması, beslemesi lazım. Ben çok para kazanacağım diye oyuncu olmadım."
Hayatında seni en şaşırtan kişi kim?
"Ben kolay şaşıran biri değilim galiba. Çünkü yok öyle biri. Herhangi birinin adını vermeyeyim yanlış olacak."
Sen zor mu şaşırırsın?
"Ben kendimi şaşırtabildiğim zaman haz duyan biriyim. Kendi sınırlarımı aşmak için kendimi aşırtma yolunda ilerliyorum. Çünkü kimseden bir beklentim yok ve bunu kısa bir zamanda öğrendim."
Beklentisiz yaşanır mı?
"Tabii ki beklentilerim var. Mesela sevgilimden ya da iş hayatından beklentim olur. Ama beklentilere tutunmamaktan bahsediyorum."