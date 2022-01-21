Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in annesi kızının pabucunu dama attı! Çukurova'dan ayrılan Selin Genç...
Bir Zamanlar Çukurova'nın şöhret kapılarını açtığı isimlerden biri de Selin Genç. 27 yaşındaki oyuncu dizide başka sosyal medyada başka bir profili çiziyor. Çukurova'dan ayrılan Selin Genç özellikle dizinin yayınlandığı her ülkede büyük bir beğeni topladı. Selin Genç günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey annesi oldu. Selin Genç ve annesinin fotoğrafını görenler 'Anasına bak kızını al', 'Benzerliğin bu kadarına pes' yorumlarında bulundu. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel güzel Gülten'i Selin Genç olmak üzere ünlülerin anneleri.
"Evet geldi veda zamanı.. hayatımın en güzel haberini bu ailenin bir parçası olduğumu öğrendiğim gün almıştım. Kepini henüz yeni atmış genç bir kadınken iş hayatına hayalini kurduğum projeyle başlamama vesile olan, bana inanan, Gülten'imizin ruhunu bana emanet eden pek sevgili yapımcılarımıza çok teşekkür ederim, minnettarım"
1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selin Genç, eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Genç, yayınladığı karelerle takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.
BÖYLE 'GENÇ' ANNE Mİ OLUR
Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Selin Genç'in annesini görenler şaştı kaldı. Annesiyle yanyana fotoğraf paylaşınca takipçileri hangisi anne, hangisi kız karar bile veremedi. İşte başta Selin Genç olmak üzere ünlülerin anneleri.