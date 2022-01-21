Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç’in annesi kızının pabucunu dama attı! Çukurova’dan ayrılan Selin Genç...

"Evet geldi veda zamanı.. hayatımın en güzel haberini bu ailenin bir parçası olduğumu öğrendiğim gün almıştım. Kepini henüz yeni atmış genç bir kadınken iş hayatına hayalini kurduğum projeyle başlamama vesile olan, bana inanan, Gülten'imizin ruhunu bana emanet eden pek sevgili yapımcılarımıza çok teşekkür ederim, minnettarım"