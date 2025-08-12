Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'i bir de şimdi görün! Bahçe güzeli sosyal medyaya damga vurdu
Vahide Perçin, Kerem Alışık, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek gibi isimlerin yer aldığı ve yayınlandığı döneme damga vuran atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakteriyle izleyici karşısına çıkan Selin Genç, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bahçe keyfi yaptığı anlara ait kareleri yayınlayan Genç'i görenler "Gülten'den eser kalmamış", "Güneşten daha parlak", "Masallardaki prensesler kadar zarif ve güzel" gibi yorumlarda bulundu. İşte Selin Genç'in sosyal medyaya damga vuran pozları...
