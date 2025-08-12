Son Dakika
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'i bir de şimdi görün! Bahçe güzeli sosyal medyaya damga vurdu

Vahide Perçin, Kerem Alışık, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek gibi isimlerin yer aldığı ve yayınlandığı döneme damga vuran atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakteriyle izleyici karşısına çıkan Selin Genç, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bahçe keyfi yaptığı anlara ait kareleri yayınlayan Genç'i görenler "Gülten'den eser kalmamış", "Güneşten daha parlak", "Masallardaki prensesler kadar zarif ve güzel" gibi yorumlarda bulundu. İşte Selin Genç'in sosyal medyaya damga vuran pozları...

Vahide Perçin, Kerem Alışık, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek gibi önemli isimlerin yer aldığı ve yayınlandığı döneme damga vuran atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakteriyle izleyici karşısına çıkan Selin Genç, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak bahçe keyfi yaptığı anlara ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşan genç oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

Paylaşımları görenler "Gülten'den eser kalmamış", "Güneşten daha parlak", "Masallardaki prensesler kadar zarif ve güzel" gibi yorumlarında bulundu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşımlar, kısa sürede gündem oldu.

İşte bahçe keyfi yapan Selin Genç'in o pozları...

HAVUZ BAŞI POZLARI

Selin Genç geçen günlerde ise havuz başı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Selin Genç'in bu paylaşımı da sosyal medyada gündem olmuştu.

