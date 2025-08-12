Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'i bir de şimdi görün! Bahçe güzeli sosyal medyaya damga vurdu

Vahide Perçin, Kerem Alışık, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek gibi önemli isimlerin yer aldığı ve yayınlandığı döneme damga vuran atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakteriyle izleyici karşısına çıkan Selin Genç, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.