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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bu haliyle şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i olarak tanıdık Selin Genç'i... Dizinin sessiz kızı sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Selin Genç, 26 Haziran 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

25.03.2020 17:37 - Son Güncelleme: 02.04.2020 17:29
Bir Zamanlar Çukurova'nın sakin kızı Gülten'in güzelliği görenleri mest ediyor! İnanılmaz değişim

Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamlarının değişmez lideri haline geldi. ATV ekranlarında her perşembe günü izleyicileriyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosunda Vahide Perçin, Kerem Alışık, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş gibi isimleri barındırıyor ancak genç yıldızlar da dikkat çekiyor. Onlardan biri de Selin Genç oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten karakteri Selin Genç güzelliği ile adından söz ettiriyor. Dizinin sakin kızı, sosyal medyada fırtınalar estiriyor. 26 yaşındaki genç oyuncunun yıllar önceki fotoğrafları herkesi şaşırttı. Genç oyuncu yıllar içerisinde çok güzelleşmiş. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın sakin kızı Gülten'in güzelliği görenleri mest ediyor! İnanılmaz değişim

Ancak sosyal medyada bambaşka biri. Güzelliği ile herkesi büyülüyor. Yıllar öncesine ait fotoğrafları da çok konuşulacak cinsten. İşte başta Selin Genç olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Bir Zamanlar Çukurova'nın sakin kızı Gülten'in güzelliği görenleri mest ediyor! İnanılmaz değişim

ENGİN AKYÜREK

Bir Zamanlar Çukurova'nın sakin kızı Gülten'in güzelliği görenleri mest ediyor! İnanılmaz değişim
Bir Zamanlar Çukurova'nın sakin kızı Gülten'in güzelliği görenleri mest ediyor! İnanılmaz değişim

Kıvanç Tatlıtuğ

2002 yılında Best Model Of The World yarışmasını kazanan Kıvanç Tatlıtuğ'un yıldızı Gümüş dizisi ile parladı.

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