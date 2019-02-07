Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bu haliyle şoke etti!
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yoluna hız kesmeden devam ediyor. İzleyicinin beğenisini kazanan oyuncuların özel hayatları mercek altında. Onlardan biride dizinin Gülten'i Selin Genç. Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakterine hayat veren Selin Genç'in gerçek halini görenler şaşırıyor. Dizide hizmetçi karakterini oynayan Gülten (Selin Genç)'in fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor.
07.02.2019 16:51 - Son Güncelleme: 07.02.2019 17:12
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