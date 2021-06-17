Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı bu kadar olur işte memleketi

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı parlayanlarından biri 26 yaşındaki Selin Genç oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırığı hizmetçi Gülten karakterine hayat veren oyuncu Selin Genç, gündelik hayatındaki tarzıyla dikkat çekiyor. 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selin Genç, eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Genç, yayınladığı karelerle takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.