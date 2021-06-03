Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı bu kadar olur işte memleketi

Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu, Hande Soral, Furkan Palalı, Selin Yeninci gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Genç. 26 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Özellikle Pakistan, Lübnan gibi ülkelerde çok sevilen Selin Genç'in aslen nereli olduğunu duyanlar şaştı kaldı. İşte başta Selin Genç'in 'bu kadar olur' dedirten memleketi ve ünlülerin memleketleri.

03.06.2021 10:32 - Son Güncelleme: 03.06.2021 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





