Vav TV İzle
Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u ilk kez paylaştı! Bülent Polat ve güzeller güzeli eşi ikinci çocuklarını kucağına aldı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u ilk kez paylaştı! Bülent Polat ve güzeller güzeli eşi ikinci çocuklarını kucağına aldı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u ilk kez paylaştı! Bülent Polat ve güzeller güzeli eşi ikinci çocuklarını kucağına aldı. Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakteriyle Saniye'nin eşini canlandıran Polat'ın büyük aşkı olan öğretmen eşi Duygu Polat, kızı Doğa'nın ardından bir evlat daha dünyaya getirdi. İşte sevilen çiftten gelen aile pozu...

29.05.2022 13:45 - Son Güncelleme: 29.05.2022 13:56
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u ilk kez paylaştı! Bülent Polat ve güzeller güzeli eşi ikinci çocuklarını kucağına aldı

AİLE POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u ilk kez paylaştı! Bülent Polat ve güzeller güzeli eşi ikinci çocuklarını kucağına aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u ilk kez paylaştı! Bülent Polat ve güzeller güzeli eşi ikinci çocuklarını kucağına aldı

İlk olarak 2018 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Bir Zamanlar Çukurova ekran klasiklerinden biri haline geldi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u ilk kez paylaştı! Bülent Polat ve güzeller güzeli eşi ikinci çocuklarını kucağına aldı

Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Bülent Polat. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Bülent Polat'ın kızı Doğa, Çukurova 88. bölümde babasıyla birlikte rol almış ve Balçiçek karakteri ile ekranlarda boy göstermişti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u ilk kez paylaştı! Bülent Polat ve güzeller güzeli eşi ikinci çocuklarını kucağına aldı

Doğa'ya kardeş geldi. İşte Bülent Polat'ın çocukları başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u ilk kez paylaştı! Bülent Polat ve güzeller güzeli eşi ikinci çocuklarını kucağına aldı

"ANNESİNİN TIPKISI"

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu, görenler, "Annesinin tıpkısı" yorumları yaptı.

SON DAKİKA