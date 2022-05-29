Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u ilk kez paylaştı! Bülent Polat ve güzeller güzeli eşi ikinci çocuklarını kucağına aldı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u ilk kez paylaştı! Bülent Polat ve güzeller güzeli eşi ikinci çocuklarını kucağına aldı. Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakteriyle Saniye'nin eşini canlandıran Polat'ın büyük aşkı olan öğretmen eşi Duygu Polat, kızı Doğa'nın ardından bir evlat daha dünyaya getirdi. İşte sevilen çiftten gelen aile pozu...
29.05.2022 13:45 - Son Güncelleme: 29.05.2022 13:56
AİLE POZUNA BEĞENİ YAĞDI
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u ilk kez paylaştı! Bülent Polat ve güzeller güzeli eşi ikinci çocuklarını kucağına aldı.
İlk olarak 2018 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Bir Zamanlar Çukurova ekran klasiklerinden biri haline geldi.
Doğa'ya kardeş geldi. İşte Bülent Polat'ın çocukları başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...