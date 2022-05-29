Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u ilk kez paylaştı! Bülent Polat ve güzeller güzeli eşi ikinci çocuklarını kucağına aldı.

Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Bülent Polat. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Bülent Polat'ın kızı Doğa, Çukurova 88. bölümde babasıyla birlikte rol almış ve Balçiçek karakteri ile ekranlarda boy göstermişti.