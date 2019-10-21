Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim! Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama...
ATV'de reytingleri darmadağın eden Bir Zamanlar Cukurova bayahı başarılı oyuncu kadrosu ile gözleri üstünde topluyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye ve Gaffur karakterleri ile izleyiciler tarafından tam not alan Selin Yeninci ve Bülent Polat son dönemin en çok merak edilen ünlü isimlerinden oldu. 40 yaşındaki Bülent Polat 2004-2009 yıllarında atv'de ekrana gelen 'Avrupa Yakası' dizisinde oynadığı 'Şesu' karakteriyle ünlenmişti. Bir Zamanlar Çukurova'da 'Kahya Gaffur'u canlandıran Bülent Polat verdiği bir röportajda 'Avrupa Yakası'ndan sonra kariyerinin ikinci zirvesini yaşadığını söylemişti. Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin fetbaz eşi Gaffur'a hayat veren Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşini görenler şaşırıyor. Duygu Polat adında bir öğretmenle evli olan oyuncu Bülent Polat'ın Doğa adında bir de kızları var. İşte ünlü oyuncu Bülent Polat'ın eşi Duygu Polat ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...
BÜLENT POLAT KİMDİR?
8 Mart 1979'da Tunceli'de doğan Bülent Polat, İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. 1993 yılında tiyatroda yer gösterme işi ile tiyatroda çalışmaya başlamıştır. 1994 yılında çalıştığı tiyatroda "Sokak Kedisi" oyununda "yoldan geçen adam" rolüyle tiyatro oyuncusu oldu. Daha sonra yine aynı tiyatroda "Ormanların Barış Ateşi", "Rumuz Goncagül" ve "Keloğlan" gibi oyunlarda rol aldı.
Tiyatro kariyerine, 2000-2003 sezonunda Sadri Alışık Tiyatrosu'nda devam etti. En son CKM'de Ayşen Şanlıoğlu'nun yönettiği "Bana Mastikayı Çalsana" oyununda rol aldı. Bülent Polat Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, Yamanlar Çiftliği'nin hırslı ve düzenbaz kahyası Gaffur karekterine hayat veriyor.
Bülent Polat, 1.71 metre boyunda, 70 kilo ve ve Balık burcudur. Ayrıca 2015'te öğretmen Duygu Şenoğlu ile evlenen Polat, 2016'da Doğa adında bir kız çocuğu babası oldu.