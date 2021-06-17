Bir Zamanlar Çukurova'nın Füsun'u mayolu haliyle ortalığı kasıp kavurdu! Hayat Bilgisi'nde Almanyalı Didem'i canlandırmıştı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Füsun'u mayolu haliyle ortalığı kasıp kavurdu! Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Almanyalı Didem olarak hafızalara kazınmıştı Yeliz Doğramacılar... Şimdilerde Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Füsun karakteri ile izleyicileri ekran başına kilitleyen 43 yaşındaki iki çocuk annesi oyuncu Yeliz Doğramacılar, güzelliği ile her dönem adından söz etiriyor. Mayolu pozu ile sosyal medya gündeminde yer alan Bir Zamanlar Çukurova'nın Füsun'u Yeliz Doğramacılar düzgün fiziği ile, 'Kim der 2 çocuk annesi' dedirtiyor.

17.06.2021 14:49 - Son Güncelleme: 17.06.2021 14:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





