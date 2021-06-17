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Bir Zamanlar Çukurova'nın Füsun'u mayolu haliyle ortalığı kasıp kavurdu! Hayat Bilgisi'nde Almanyalı Didem'i canlandırmıştı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Füsun'u mayolu haliyle ortalığı kasıp kavurdu! Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Almanyalı Didem olarak hafızalara kazınmıştı Yeliz Doğramacılar... Şimdilerde Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Füsun karakteri ile izleyicileri ekran başına kilitleyen 43 yaşındaki iki çocuk annesi oyuncu Yeliz Doğramacılar, güzelliği ile her dönem adından söz etiriyor. Mayolu pozu ile sosyal medya gündeminde yer alan Bir Zamanlar Çukurova'nın Füsun'u Yeliz Doğramacılar düzgün fiziği ile, 'Kim der 2 çocuk annesi' dedirtiyor.

17.06.2021 14:49 - Son Güncelleme: 17.06.2021 14:56
Bir Zamanlar Çukurova'nın Füsun'u mayolu haliyle ortalığı kasıp kavurdu! Hayat Bilgisi'nde Almanyalı Didem'i canlandırmıştı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Füsun'u mayolu haliyle ortalığı kasıp kavurdu! Yeliz Doğramacılar, 14 Mayıs 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Füsun'u mayolu haliyle ortalığı kasıp kavurdu! Hayat Bilgisi'nde Almanyalı Didem'i canlandırmıştı...

İlk oyunculuk deneyimini 1996 yılında yaşayan ünlü oyuncu, Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Almanyalı Didem karakteri ile hafızalara kazındı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Füsun'u mayolu haliyle ortalığı kasıp kavurdu! Hayat Bilgisi'nde Almanyalı Didem'i canlandırmıştı...

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Füsun karakterine hayat veren Yeliz Doğramacılar, 1.66 metre boyunda, 64 kilo ve Boğa burcudur.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Füsun'u mayolu haliyle ortalığı kasıp kavurdu! Hayat Bilgisi'nde Almanyalı Didem'i canlandırmıştı...

İşte mayolu hali ile sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Yeliz Doğramacılar'ın gençliği olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Füsun'u mayolu haliyle ortalığı kasıp kavurdu! Hayat Bilgisi'nde Almanyalı Didem'i canlandırmıştı...

Gözde Seda Altuner