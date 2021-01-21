Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'i Furkan Palalı'yı daha önce böyle gören yok! Dizide intikam ateşiyle gözü döndü ama...

Atv ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek'in rol aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri gözünü intikam ateşi bürüyen Fikret Fekeli'ye hayat veren Furkan Palalı. 34 yaşındaki başarılı oyuncu dizide Fekeli'nin hayatta olduğunu dahi bilmediği yeğenini canlandırıyor. Hem dizideki karakteriyle hem de sosyal medyada yakından takip edilen Furkan Palalı'nın çocukluk fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Furkan Palalı olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

21.01.2021 16:42 - Son Güncelleme: 21.01.2021 16:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





