Vav TV İzle

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'inin sevgilisi bakın kim çıktı! Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen evlilik arifesinde...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'inin sevgilisi bakın kim çıktı! Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen Emre, sevgilisi ile evlilik arifesinde... Atv'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova 98. bölümü ile izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazırlanırken, Fadik karakterine hayat veren Polen Emre sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yaz sezonunu açan Polen Emre'nin bikinili halini görenler tanıyamadı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Polen Emre'nin sevgilisi ise merak konusu oldu. İşte voleybolcu aşkıyla evlilik arifesinde olan 30 yaşındaki Polen Emre ve sevgilisi...

27.05.2021 09:06 - Son Güncelleme: 27.05.2021 09:12
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'inin sevgilisi bakın kim çıktı! Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen evlilik arifesinde...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'inin sevgilisi bakın kim çıktı! Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen Emre, voleybolcu sevgilisi ile evlilik arifesinde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'inin sevgilisi bakın kim çıktı! Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen evlilik arifesinde...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde canlandırdığı Fadik karakeri ile oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkışa imza atan Polen Emre, geçtiğimiz haftalarda dizide Raşit karakteri ile evlendi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'inin sevgilisi bakın kim çıktı! Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen evlilik arifesinde...

Dizideki hali ile gerçek hayattai hali arasındaki farkla sık sık sosyal medya gündemine gelen Polen Emre'nin sevgilisi merak konusu oldu. O isim bir voleybolcu... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'nin sevgilisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'inin sevgilisi bakın kim çıktı! Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen evlilik arifesinde...

BÜLENT POLAT

Bülent Polat öğretmen Duygu Şenoğlu ile evli.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'inin sevgilisi bakın kim çıktı! Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen evlilik arifesinde...

"HAYATIMIN KADINIYLA EVLENDİM"

Bülent Polat'ın nikah kıyıldıktan sonra çekilen bu görüntüsü çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, nikah sonrası davetlilere şöyle seslendi. "Hepiniz çıkıp göbek atın, kurtlarınızı dökün. Çünkü ben hayatımın kadınıyla evlendim." demişti.