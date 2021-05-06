Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer o da ünlüymüş…

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim çıktı! Başrollerini Hilla Altınbilek ve Kerem Alışık ile paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakterine can veren oyuncu Murat Ünalmış, başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiriyor. Perşembe akşamları Çukurova dizisiyle Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Murat Ünalmış'ın özel hayatı da en az oyunculuğu kadar dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun özel hayatını merak edip araştıranlar ise Ünalmış'ın eski eşini duyunca şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte detaylar…

06.05.2021 23:52 - Son Güncelleme: 07.05.2021 00:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





