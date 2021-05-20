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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ile Kenan İmirzalıoğlu şaşırttı! Birbirine benzetilen ünlü ikili meğer...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ile Kenan İmirzalıoğlu şaşırttı! Birbirine benzetilen ünlü ikilinin gençlik hali merak konusu oldu. Biri dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, diğeri ise Atv erkanlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı Demir Yaman'ı... İşte oyunculukta olduğu kadar özel hayatlarıyla da takdir edilen ekranların iki sevilen ismi Kenan İmirzalıoğlu ile Murat Ünalmış'ın gençliği başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

20.05.2021 09:17 - Son Güncelleme: 20.05.2021 09:25
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ile Kenan İmirzalıoğlu şaşırttı! Birbirine benzetilen ünlü ikili meğer...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ile Kenan İmirzalıoğlu şaşırttı! Birbirine benzetilen ünlü ikilinin gençliği merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ile Kenan İmirzalıoğlu şaşırttı! Birbirine benzetilen ünlü ikili meğer...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadadaki 20'li yaşlar challenge akımına katılan Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i '20'li yaşların başı' dedi paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ile Kenan İmirzalıoğlu şaşırttı! Birbirine benzetilen ünlü ikili meğer...

Ekranların başarılı ismi olan 74 yaşındaki İmirzalıoğlu'na benzerliği ile dikkat çeken Murat Ünalmış'ın gençliği ile Kenan İmirzalıoğlu'nun gençliğini gören bazı hayranları ikiliyi o zamanlar da birbirine benzetirken bazıları ise bu benzerliğe katılmıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ile Kenan İmirzalıoğlu şaşırttı! Birbirine benzetilen ünlü ikili meğer...

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ile Kenan İmirzalıoğlu'nun gençliği başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ile Kenan İmirzalıoğlu şaşırttı! Birbirine benzetilen ünlü ikili meğer...

İrem Derici