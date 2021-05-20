Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ile Kenan İmirzalıoğlu şaşırttı! Birbirine benzetilen ünlü ikili meğer...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ile Kenan İmirzalıoğlu şaşırttı! Birbirine benzetilen ünlü ikilinin gençlik hali merak konusu oldu. Biri dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, diğeri ise Atv erkanlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı Demir Yaman'ı... İşte oyunculukta olduğu kadar özel hayatlarıyla da takdir edilen ekranların iki sevilen ismi Kenan İmirzalıoğlu ile Murat Ünalmış'ın gençliği başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

20.05.2021 09:17 - Son Güncelleme: 20.05.2021 09:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





