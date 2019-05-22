Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında şaşırtan gerçek! Göründüğü gibi değilmiş

ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış, Demir karakteri ile hafızalara kazındı. Oyunculuğundaki başarısından dolayı Demir'in Bir Zamanlar Çukurova izleyicisi tarafından pek sevilmemesini sağlayan Murat Ünalmış, magazin dünyasını salladı. İşte Murat Ünalmış ikilisi ile birlikte birçok ünlünün yaşları.