Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında şaşırtan gerçek! Göründüğü gibi değilmiş
ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış ile gündeme oturdu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ı hayranları mercek altına aldı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken şaşırtan bir gerçeği öğrendi. Murat Ünalmış'ın yaşını duyan hayranları ilginç yorumlarda bulundu. İşte Murat Ünalmış ile birlikte birçok ünlünün yaşları...
22.05.2019 22:07
- Son Güncelleme: 22.05.2019 22:07
ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış, Demir karakteri ile hafızalara kazındı. Oyunculuğundaki başarısından dolayı Demir'in Bir Zamanlar Çukurova izleyicisi tarafından pek sevilmemesini sağlayan Murat Ünalmış, magazin dünyasını salladı. İşte Murat Ünalmış ikilisi ile birlikte birçok ünlünün yaşları.
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