Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek sevenlerini üzdü! Şehit...

atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterini canlandıran 37 yaşındaki Murat Ünalmış gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi. İşte o gerçek.