Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek sevenlerini üzdü! Şehit...
atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Demir karakterini canlandıran 37 yaşındaki Murat Ünalmış gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız. İşte kimsenin daha dönce duymadığı o acı gerçek... Murat Ünalmış'ın yeğeni meğer...
11.06.2019 18:23
- Son Güncelleme: 11.06.2019 18:26
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