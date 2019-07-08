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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Murat Ünalmış duyurdu! Şehit...

atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir'i 37 yaşındaki Murat Ünalmış ve Züleyha'sı Hilal Altınbilek gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. atv'nin milyonları ekran başına kilitleyen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da boy gösteren Murat Ünalmış'ın hayranları ünlü oyuncu ile ilgili merak ettikleri sorulara internette cevap aramaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Murat Ünalmış'ın yeğeni hakkındaki gerçek herkesi üzdü. Murat Ünalmış, o gerçeği sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte kimsenin daha önce duymadığı o acı gerçek...

08.07.2019 18:58 - Son Güncelleme: 08.07.2019 18:59
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Murat Ünalmış duyurdu! Şehit...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterini canlandıran 37 yaşındaki Murat Ünalmış gösterdiği performansla milyonları kendisine hayran etmeyi başardı. Murat Ünalmış'ı takip eden hayranları internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi. İşte Murat Ünalmış'ın yeğeni ile ilgili acı gerçek.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Murat Ünalmış duyurdu! Şehit...

Murat Ünalmış ile ilgili acı gerçeği öğrenen hayranları birçok ünlü ismin bilinmeyen akrabalarını merak etti. Bizler de sizin için ünlülerin merak edilen akrabalarını derledik.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Murat Ünalmış duyurdu! Şehit...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Murat Ünalmış duyurdu! Şehit...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Murat Ünalmış duyurdu! Şehit...

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