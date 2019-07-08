Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Murat Ünalmış duyurdu! Şehit...

atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir'i 37 yaşındaki Murat Ünalmış ve Züleyha'sı Hilal Altınbilek gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. atv'nin milyonları ekran başına kilitleyen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da boy gösteren Murat Ünalmış'ın hayranları ünlü oyuncu ile ilgili merak ettikleri sorulara internette cevap aramaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Murat Ünalmış'ın yeğeni hakkındaki gerçek herkesi üzdü. Murat Ünalmış, o gerçeği sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte kimsenin daha önce duymadığı o acı gerçek...

08.07.2019 18:58 - Son Güncelleme: 08.07.2019 18:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





