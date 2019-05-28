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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü! Şehit...

atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Demir karakterini canlandıran 37 yaşındaki Murat Ünalmış gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız. İşte kimsenin daha dönce duymadığı o acı gerçek... Murat Ünalmış'ın yeğeni...

28.05.2019 19:42 - Son Güncelleme: 28.05.2019 19:46
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü! Şehit...

atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterini canlandıran 37 yaşındaki Murat Ünalmış gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi. İşte o gerçek...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü! Şehit...

İntizar - Yıldız Tilbe

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü! Şehit...

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü! Şehit...

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü! Şehit...

Savaş Başar - Kemal Başar

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