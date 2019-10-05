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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterini canlandıran 37 yaşındaki Murat Ünalmış son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bu kadar kötü bir karakteri iyi bir şekilde yansıtan Murat Ünalmış'ın bu kadar konuşulması rastlantı değil elbette. Hal böyle olunca Murat Ünalmış'ın eşinden, yaşına, boyuna kadar her detay merak ediliyor. Murat Ünalmış hakkındaki en acı gerçek ise haberimizin devamında. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız.

05.10.2019 13:07 - Son Güncelleme: 05.10.2019 13:18
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterini canlandıran Murat Ünalmış her ne kadar karakteri ile Türkiye'yi kendinden nefret ettirse de, oyunculuğu ile parmak ısırtıyor. Başarlı oyuncu hakkında çok acı bir gerçek ortaya çıktı. Duyunca çok şaşıracaksınız.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

Aras Bulut İynemli ve ağabeyi Orçun İynemli

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

Orçun İynemli

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

Orçun İynemli

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

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