Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yayınlanan yeni bölümüyle sezon finali yaptı. Nefesleri kesen yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitleyen dizide Demir karakterini canlandıran Murat Ünalmış gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız. İşte kimsenin daha dönce duymadığı o acı gerçek...