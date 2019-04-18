Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterini canlandıran Murat Ünalmış her ne kadar karakteri ile Türkiye'yi kendinden nefret ettirse de, oyunculuğu ile parmak ısırtıyor. Başarlı oyuncu hakkında çok acı bir gerçek ortaya çıktı. Duyunca çok şaşıracaksınız.