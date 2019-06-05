Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek ortaya çıktı! Şehit...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterine can veren 37 yaşındaki Murat Ünalmış dizi ile birlikte oldukça popüler. Kabul edelim ki, dizide canlandırdığı Demir karakteri pek sevilen bir karakter olmadı. Bunda Murat Ünalmış'ın başarılı oyunculuğunun büyük payı var. Hal böyle olunca Murat Ünalmış'ın eşinden, yaşına, boyuna kadar her detay merak ediliyor. Murat Ünalmış hakkındaki en acı gerçek ise haberimizin devamında. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız.
05.06.2019 11:11
- Son Güncelleme: 05.06.2019 12:24
atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yayınlanan yeni bölümüyle sezon finali yaptı. Nefesleri kesen yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitleyen dizide Demir karakterini canlandıran Murat Ünalmış gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız. İşte kimsenin daha dönce duymadığı o acı gerçek...
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