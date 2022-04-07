Bir Zamanlar Çukurova'nın Çolak Ağa'sı Altan Gördüm'ün kızı da çok ünlü! Meğer annesi Vahide Perçin ile aynı dizide oynamış...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Çolak Ağa'sı Altan Gördüm'ün kızı da çok ünlü! Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Çolak Ağa karakterini canlandıran Altan Gördüm'ün hayatı merak konusu oldu. Perşembe akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen dizide sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Altan Gördüm'ün özellikle ailesi merak edildi. Altan Gördüm'ün bir dönem Çukurova'da Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Altan Gördüm'ün anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan güzeller güzeli kızı...
07.04.2022 20:22 - Son Güncelleme: 07.04.2022 20:38
Altan Gördüm, yeni sezonda atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna dahil oldu.
Perşembe akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen dizide sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Altan Gördüm'ün hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun bir dönem Çukurova'da Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Altan Gördüm'ün kendisi gibi oyuncu olan kızının, bir dönem annesi Vahide Perçin ile aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı.